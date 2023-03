Das Auto wurde mit einer Plane abgedeckt. Foto: Julian Heldt up-down up-down Flensburg Leichenfund auf dem Rewe-Parkplatz: Die Frau aus dem Auto ist tot Von Julian Heldt | 18.03.2023, 09:02 Uhr | Update vor 1 Std.

Seit Montagmorgen stand auf dem Rewe-Parkplatz in der Friesischen Straße in Flensburg ein Auto mit Polizeiabsperrband. Die Hintergründe sind traurig. Die Verstorbene hatte im Spätherbst 2022 in Süderbrarup für Aufsehen gesorgt.