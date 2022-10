In Scharen strömten die Menschen zum Flohmarkt am Citti-Park. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Sonntag in Flensburg Flohmarkt und KFC-Eröffnung: Viele Menschen und volle Straßen rund um den Citti-Park Von Martin Engelbert | 09.10.2022, 13:24 Uhr

Ein großer Flohmarkt und die Eröffnung der KFC-Filiale lockten am Sonntag viele Menschen auf das Gelände am Citti-Park. Für die Suche nach Parkplätzen brauchten die Besucher auch in den Nebenstraßen Geduld.