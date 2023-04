Die Malteser Deutschland gGmbH gehört zum souveränen Malteserorden und hat ihren Sitz in Köln. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Flensburger Fördeschnack Flensburgs neues Malteser-Diako-Klinikum steht in Köln und nicht am Peelwatt Eine Kolumne von Ove Jensen | 14.04.2023, 17:43 Uhr

Am Wochenende tritt die SG Flensburg-Handewitt in Köln zum Final Four um den DHB-Pokal an. Die Spielstätte liegt erstaunlich nah an der Adresse des neuen Flensburger Zentralkrankenhauses.