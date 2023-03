Thomas Schwendner, Lilit Mirzoyan und Benjamin Borowski (von links) sind Zeugen Jehovas. Ein Kreuz findet man in den Räumen des Königreichssaals in Mürwik nicht. Das sei von der Bibel nicht gedeckt, begründet Schwendner. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Amoktat in Hamburg Flensburger Zeugen Jehovas sprechen über ihren Glauben und das Attentat Von Antje Walther | 29.03.2023, 16:14 Uhr

Lilit Mirzoyan und Thomas Schwendner sind Zeugen Jehovas. Im Königreichssaal in Mürwik berichten sie, welche Werte der Glaubensgemeinschaft ihnen besonders wichtig sind und was sich seit der Amoktat in Hamburg für sie verändert hat.