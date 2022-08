In Anwesenheit von Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck (hinten links) und dem Energieminister Kanadas Jonathan Wilkinson (hinten rechts) unterzeichneten FSG-Geschäftsführer Philipp Maracke (l.) und Oceanex-Executive-Chairman Captain Sid Hynes (r.) das Memorandum of Understandig in Stephenville/Neufundland.

FOTO: Flensburger Schiffbau-Gesellschaft