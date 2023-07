Ein Flensburger musste sich vor dem Flensburger Amtsgericht unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Foto: Carsten Rehder up-down up-down Illegales Autorennen Flensburger rast mit 144 km/h über den Kielseng – und wird verurteilt Von Mahé Crüsemann | 31.07.2023, 16:28 Uhr

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt und ohne Führerschein soll ein 26-jähriger Flensburger in einer Nacht im März letzten Jahres in der Stadt gefahren sein, als Polizeibeamte ihn stoppten. Nun musste er sich deshalb vor dem Amtsgericht Flensburg verantworten.