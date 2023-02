Uwe Appold, hier in seinem Atelier in Unewatt mit dem Hauptwerk der Ukraine-Bilder, ist auf dem Sprung für eine Ausstellung nach Osnabrück. Foto: Staudt up-down up-down Künstler aus Flensburg Jahrestag des Kriegsausbruchs: Uwe Appold zeigt Ukraine-Zyklus in Osnabrück Von Antje Walther | 13.02.2023, 16:19 Uhr

Beim Besuch in seinem Atelier in Unewatt erzählt der Künstler, welche traumatischen Kindheitserinnerungen der Krieg Russlands auslöst und was die Bilder zeigen.