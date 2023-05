Der seit dem 5. Mai vermisste 62-jährige Kazimierz M. aus Flensburg wird weiterhin vermisst. Er ist aufgrund seines amputierten rechten Beines auf einen Rollstuhl angewiesen. Die Kriminalpolizei veröffentlicht nun ein Bild des Vermissten und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Kazimierz M. nimmt die Polizei entgegen. Foto: Polizeidirektion Flensburg Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Kazimierz M. ist zirka 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er war zuletzt mit einem blauen Jogginganzug bekleidet. Das rechte Bein ist oberhalb des Knies amputiert. Er hat gräulich-schwarze Haare, die teilweise die Ohren bedecken. Er trägt zumeist einen Dreitagebart.

Der Mann lebt in einer Wohneinrichtung in der Flensburger Südstadt und blieb dieser schon des Öfteren für einige Tage fern. Es ist durchaus möglich, dass sich der Vermisste in oder um Flensburg oder auch in Hamburg aufhält. Hinweise auf den Aufenthalt und weitere Angaben nimmt die Polizei unter dem Polizeiruf 110 entgegen.