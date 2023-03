Preisgekrönte Dänen: Ehemals „KutiMangoes“, jetzt „Sunbörn“ machen den offiziellen Auftakt der Flensburger Hofkultur am 5. Juli. Foto: Trine Sand Skjøldberg up-down up-down 29. Ausgabe des Sommer-Festivals Gunnar Astrup gibt sechs weitere Konzerte der Flensburger Hofkultur bekannt Von Antje Walther | 15.03.2023, 10:29 Uhr

Die zweite Runde des Vorverkaufs für das Festivals startet am 16. März. Festivalleiter Astrup freut sich auf einen Musiker besonders, der ihn schon in seiner Zeit in der Band „Echt“ beeindruckte.