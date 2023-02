Im AOZ Mürwik führen die Anästhesisten Dr. Ralf Wiese, Dr. Sebastian Gassner und Christof Lamp im Jahr rund 2500 Narkosen durch. Foto: Antje Walther up-down up-down Gesundheitswesen in der Krise Diako-Krankenhaus: Ambulante Flensburger Ärzte beschreiben Situation als „dramatisch“ Von Antje Walther | 10.02.2023, 18:38 Uhr

Die Abteilung Gynäkologie der Diako könnte eingespart werden. Dr. Ralf Wiese, Dr. Sebastian Gassner und Christof Lamp vom Ambulanten Operationszentrum in Mürwik drängen auch vor diesem Hintergrund darauf, den ambulanten Sektor in der Krise in den Blick zu nehmen.