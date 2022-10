Neuer Stadtteil Hafen-Ost: Die markenten Silos an der Flensburger Förde sollen stehen bleiben. Fast alles andere auf dem bisherigen Hafengelände wird neu gebaut. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Neuer Stadtteil in Flensburg Hafen-Ost: Diese Bereiche sollen als erste gebaut werden Von Ove Jensen | 25.10.2022, 11:03 Uhr

Wenn alles läuft wie geplant, dann ist der neue Stadtteil am Ostufer der Flensburger Förde in 15 Jahren fertig. In einigen Bereichen soll es allerdings deutlich schneller gehen.