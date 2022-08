Am ZOB in brannte zunächst der Mercedes-SUV. Das Feuer griff dann auf den dahinter geparkten Opel Corsa über. FOTO: Sebastian Iwersen up-down up-down Flensburger Innenstadt in der Nacht zu Sonntag Schon wieder fünf Autos in Flammen - Suche nach Feuerteufel geht weiter Von Sebastian Iwersen | 14.08.2022, 07:55 Uhr

Am Hafermarkt musste ein Haus evakuiert werden. Am ZOB floss brennender Diesel in die ausgetrocknete Kanalisation. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.