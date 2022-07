FOTO: Ove Jensen Senioren ratlos Hermann Krause (89) und Uta Gerdnun (85) aus Flensburg: Wie gebe ich ohne Internet die Grundsteuer-Erklärung ab? Von Ove Jensen | 15.07.2022, 14:11 Uhr

Alle Immobilieneigentümer sollen bis Ende Oktober ihre Grundsteuer-Erklärung abgeben. Uta Gerdnun und Hermann Krause möchten das in Papierform tun und stellen fest: Das ist in Flensburg gar nicht so einfach.