Mads-Ole Melfsen und Anna Müller arbeiten in der Kaffeebar „Plan B“ und kennen die Norderstraße - und ihren Mythos - gut. Foto: Marian Prill up-down up-down Serie: „Flensburg, deine Straßen“ Zwischen Pollern, Schuhen und Gentrifizierung: Was Bewohner über die Norderstraße denken Von Marian Prill | 24.07.2023, 10:25 Uhr

In unserer Serie „Flensburg, deine Straßen“ macht unser Reporter einen Streifzug durch die Stadt und kommt mit den Bewohnern ins Gespräch. In dieser Folge: Das Mysterium der hängenden Schuhe in der Norderstraße und die Gentrifizierung.