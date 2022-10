Foto: Benjamin Nolte Unfall in Flensburg Vollsperrung Richtung Innenstadt: Zwei Autos kollidieren auf der Osttangente Von Benjamin Nolte | 20.10.2022, 22:12 Uhr

Am Donnerstagabend ist es an der unfallträchtigen Kreuzung am Schottweg/Nordstraße zu einem Unfall mit zwei Autos gekommen.