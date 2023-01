Der Mast ragte mit starker Schräglage in die Fahrbahn hinein. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Sturmtief „Egbert“ in Flensburg Sturmböen knicken Fahnenmast in der Schleswiger Straße ab Von Heiko Thomsen | 15.01.2023, 15:58 Uhr

„Egbert“ hinterlässt seine Spuren in Flensburg. In der Schleswiger Straße knickte ein Fahnenmast nach Durchzug einer Sturmböe ab und ragte mit starker Schräglage in die Fahrbahn.