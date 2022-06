FOTO: Benjamin Nolte Flensburg Feuerwehr rettet sieben Menschen aus Haus in der Harrisleer Straße Von Benjamin Nolte | 20.06.2022, 15:15 Uhr

Erst am Sonntag hatte es in einem Haus schräg gegenüber gebrannt. Am Montag verlief der Feuerwehr-Einsatz deutlich dramatischer als am Vortag.