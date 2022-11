Feuerwehr und Rettungskräfte sind derzeit in der Mozartstraße im Einsatz. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Feuerwehr-Einsatz in Engelsby Flensburg: Schon wieder ein Kinderwagen in der Mozartstraße in Brand Von Heiko Thomsen | 01.11.2022, 15:01 Uhr

Die Mozartstraße in Engelsby ist wegen eines Feuerwehr-Einsatzes derzeit voll gesperrt. Ein Feuer ist in dem Haus ausgebrochen, in dem bereits vor einigen Wochen ein Kinderwagen angezündet worden war.