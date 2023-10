Flensburg Kostenlose Taschenaschenbecher sollen Kippenmüll verhindern Von Alexandra von Fragstein | 18.10.2023, 10:31 Uhr Die unsachgemäße Entsorgung von Kippen kostet Kommunen laut einer Studie 225 Millionen Euro pro Jahr. Foto: Mahé Crüsemann up-down up-down

Damit weniger Zigarettenkippen in der Umwelt landen, arbeiten Team Energie und Reemtsma zusammen und bieten ihren Kunden kostenlose Taschenaschenbecher an. Es brauche mehr Entsorgungs-Angebote in Flensburg, meint OB Fabian Geyer.