Am Montagabend hat es nach Angaben der Polizei einen Raubüberfall auf die Oil-Tankstelle an der Husumer Straße in Flensburg gegeben. Laut Aussagen der Regionalleitstelle Nord ereignete sich der Vorfall gegen 20 Uhr.

Entwendete Gegenstände noch unklar

Ein Sprecher der Leitstelle konnte jedoch aufgrund der laufenden Ermittlungen und Spurensicherungen keine genauen Angaben zum Hergang des Überfalls machen. Ob beispielsweise Geld oder andere Werte entwendet wurden, ist bis jetzt unklar.

Bereits im März 2022 wurde die selbe Tankstelle Ziel eines Raubüberfalls. Der Täter, damals zwischen 16 und 20 Jahre alt geschätzt, konnte Bargeld und Zigaretten erbeuten. Sandra Otte, Pressesprecherin der Polizeidirektion Flensburg, berichtete, dass dieser Täter akzentfrei Deutsch sprach und über einen Garagenhof in Richtung Martinsberg/Nane-Jürgensen-Weg flüchtete.

Die Kriminalpolizei sucht nun dringend nach Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0461-4840 vom Kommissariat 7 entgegengenommen.