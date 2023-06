Wie in einem Gesangschor sind auch im Posaunenchor Adelby unterschiedliche Klangfarben vertreten. Foto: Posaunenchor Adelby up-down up-down Gründung 1973 in Flensburg Posaunenchor Adelby begeht 50 Jahre mit Festkonzert und Johannisfeuer Von Antje Walther | 23.06.2023, 17:05 Uhr

Jens Wischmeyer, Tubist am Theater und Leiter des Ensembles, erklärt, was am Samstag auf dem Programm steht und warum man Blechblasinstrumente nicht nur für zu Hause lernt.