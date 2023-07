Ein Prosit auf den baldigen Neubeginn im Neukrug: Pächter und Patron Balthazar Helwig (stehend), Managerin Kirsten Wedemeyer (li.) und Hürups stellvertretender Bürgermeister Hans-Georg Hinrichsen. Foto: Friedhelm Caspari up-down up-down Restaurant in Flensburg „Le Camping“ schließt in der Toosbüystraße – und öffnet neu im Landgasthof Neukrug Von Friedhelm Caspari | 27.07.2023, 09:35 Uhr

In der Toosbüystraße ist das „le Camping“ ein echter Treffpunkt. Damit ist zum Jahresende Schluss – allerdings nur an dem Ort. Denn das Restaurant hat in Maasbüll eine neue Bleibe gefunden.