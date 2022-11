Der Motorraum des Range Rovers stand beim Eintreffen der Feuerwehr im Vollbrand. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Feuer in Flensburg Auto auf dem Bauhaus-Parkplatz an der Schleswiger Straße in Flammen Von Benjamin Nolte | 01.11.2022, 16:43 Uhr

Mitten auf dem Parkplatz vor dem Baumarkt in der Schleswiger Straße in Flensburg hatte ein SUV am Dienstagnachmittag plötzlich Feuer gefangen.