Der Klang- und Installationskünstler Heiko Wommelsdorf im Gespräch mit Svea Taubert vom Kunstverein Kunst & Co. Flensburg. Foto: Laura Vilerte up-down up-down Neue Ausstellung bei Kunst & Co Wie Heiko Wommelsdorf mit toten Fliegen und Spieluhren provoziert Von Julian John Brandt | 01.05.2023, 14:08 Uhr

Der Künstler Heiko Wommelsdorf reizt gern mit einem Mix aus Klang und Visuellem. Was er aus toten Fliegen und Spieluhren an den Wänden macht, zeigt eine neue Ausstellung bei Kunst & Co.