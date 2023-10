Konzert in Flensburg „Hades“-Tänze von und mit Richard Wester auf dem Friedhof Friedenshügel Von Joachim Pohl | 20.10.2023, 10:11 Uhr Gastgeber und Saxophonist Richard Wester, hier bei der Nacht der Lieder 2020, präsentiert am 25. November ein besonderes Konzert auf dem Friedhof Friedenshügel in Flensburg. Foto: Schewski Media up-down up-down

Das besondere Konzert findet am 25. November in der Friedhofskapelle statt. Unterstützt wird Richard Wester an dem Abend unter anderem von einer Solo-Tänzerin, einer Poetry-Slammerin und einem sechsköpfigen Vokal-Ensemble.