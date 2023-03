Etwa im Herbst soll das neue Gebäude fertiggestellt sein. Foto: Michael Staudt up-down up-down Katharinen Hospiz am Park Flensburg: Richtfest für den Hospiz-Neubau am Christiansenpark Von Annika Kühl | 17.03.2023, 18:25 Uhr

In zügigen Schritten schreiten die Arbeiten an dem neuen Gebäude voran, das schon in wenigen Monaten fertig sein soll. Dann ist dort Platz für zwölf Palliativ- und Hospizbetten.