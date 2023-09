Flensburg Diskussion um Veggie-Vorstoß von Adelby 1: Was steht bei anderen Kitas auf dem Menü? Von Alexandra von Fragstein | 28.09.2023, 17:10 Uhr In den städtischen Kitas in Flensburg gibt es weiterhin Fleisch. Foto: Michael Staudt up-down up-down

Mit der Einführung eines komplett vegetarischen Speiseplans in seinen Einrichtungen sorgt Adelby 1 für Diskussionen. Die Jungen Liberalen fordern ein Eingreifen der Kommunalpolitik. shz.de hat gefragt, was in den anderen Flensburger Kitas auf den Teller kommt.