Prozess am Schöffengericht Flensburger Immobilienverwalter veruntreute Hunderttausende Euro Von Annika Kühl | 23.02.2023, 15:28 Uhr

Das Schöffengericht sprach am Donnerstag einen Hausverwalter aus Flensburg in 203 Fällen der Untreue schuldig. Über Jahre fiel nicht auf, dass der Mann sich Hunderttausende Euro in die eigene Tasche steckte. Wie es dazu kommen konnte.