Die Berufsfeuerwehr Flensburg musste am Montagnachmittag in die Bahnhofstraße ausrücken. Auf Höhe der Hauptpost war in rund zehn Metern Höhe ein großer Ast abgebrochen und auf Fahrbahn und Gehweg gestürzt. Der Ast erwischte mehrere kleine Bäume und riss weitere Äste ab. Weder Autos noch Fußgänger wurden von den herabstürzenden Ästen getroffen.

Gehweg und Bahnhofsstraße voll gesperrt

Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr, deren Wache nur wenige hundert Meter entfernt liegt, traf kurz darauf am Einsatzort ein. Mit einer Motorsäge zerlegten die Einsatzkräfte den Baum.

Dennoch wurden Gehweg und Bahnhofsstraße vorübergehend voll gesperrt. Es war unklar, wie verrottet der Baum ist, von dem der Ast abgebrochen war und wie beschädigt die übrigen Bäume sind, die getroffen worden sind. Polizei und Feuerwehr versuchten am Nachmittag, mit dem Eigentümer das weitere Vorgehen zu besprechen.

Von morscher Pappel geht weiter Gefahr aus

Das Forstamt der Stadt Flensburg unterstützte nach Alarmierung durch Feuerwehr und Polizei die Maßnahmen vor Ort. Nach rund eineinhalb Stunden konnte die Bahnhofstraße entlang der Hauptpost zum Teil wieder freigegeben werden. Der Fußweg und ein Teil der Fahrbahn bleiben aber bis auf weiteres gesperrt. Von der morschen Pappel geht weiterhin eine Gefahr aus, sodass die Sperrung zum Teil bestehen bleiben muss.