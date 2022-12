Im Rewe-Markt am Neubaugebiet Hochfeld war Schichtleiterin Helen Schmidt über den Ansturm am Morgen erstaunt. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Bundesweiter Verkaufsstart „Entzugserscheinungen“: Großer Ansturm auf Raketen und Böller in Flensburg Von Sebastian Iwersen | 29.12.2022, 10:58 Uhr

Am Donnerstagmorgen hat der Verkauf von Raketen und Böllern begonnen. Schon in den Morgenstunden war der Andrang in Flensburg groß.