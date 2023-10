Zocker-Familie in Flensburg-Weiche Immer wieder freitags treffen sich vier Generationen zum Canasta Von Antje Walther | 12.10.2023, 09:22 Uhr Gesellige Frauen: Katharina Krebs, Hildegard Wagner, Susanne Schaff und Jana Krebs (von links) sind für jeden Spaß zu haben. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down

Hildegard Wagner ist mit ihren 91 Jahren die Älteste in der Runde, die 18-jährige Jana Krebs die Jüngste. Am Kartentisch der vier Familienmitglieder in Weiche wird viel gelacht, auch gemogelt und Familiengeschichte erzählt.