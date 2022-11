Ein Mann wurde am Freitagabend mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Brandserie in Flensburg Feuer in der Neustadt: Eine schwangere Frau unter den Verletzten Von Heiko Thomsen | 18.11.2022, 18:54 Uhr | Update vor 3 Std.

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus hat am Freitagabend für einen umfangreichen Feuerwehreinsatz im Bereich der Einmündung zum Junkerhohlweg gesorgt. Mehrere Personen wurden in die Notaufnahme eingeliefert.