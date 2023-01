Der Angeklagte beim Prozessauftakt im Mai 2022. Foto: Michael Staudt up-down up-down Mordprozess in Flensburg Tote Frau auf der A7: Familienhelferin spricht von Druck und „extremer Angst“ Von Annika Kühl | 16.01.2023, 18:45 Uhr

Im Mordprozess gegen einen 34-Jährigen hat am Montag eine Familienhelferin aus Dänemark ausgesagt. Als sie sich an ein bestimmtes Telefonat mit dem Angeklagten erinnert, bricht sie in Tränen aus.