Flensburg Mitten durch die Unfallstelle – Verkehrsteilnehmer sorgen immer wieder für gefährliche Situationen Von Benjamin Nolte | 27.07.2023, 09:30 Uhr

Bei einem Unfall an der Husumer Straße kam es am Montag erneut zu gefährlichen Manövern von ungeduldigen Verkehrsteilnehmern. Das Problem scheint in letzter Zeit deutlich zuzunehmen.