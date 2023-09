Baubeginn im November Trotz Protesten: Stadt Flensburg will Pläne für Exe-Radweg nicht überarbeiten Von Julian Heldt | 11.09.2023, 17:23 Uhr Für den neuen Radweg sollen in den kommenden Wochen 23 Bäume an der Exe gefällt werden. Foto: Michael Staudt up-down up-down

In einem offenen Brief hatte sich die Bürgerinitiative „Jeder Baum zählt“ an Oberbürgermeister Fabian Geyer und die Ratsversammlung gewandt – offenbar ohne Erfolg.