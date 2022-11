Eiskratzer-Alarm: Am Sonntagmorgen waren viele Autos in Flensburg von einer dünnen, festgefrorenen Schicht Schnee bedeckt. Foto: Ove Jensen up-down up-down Wetter in Flensburg Eine hauchdünne Schicht: Der erste Schnee in diesem Winter Von Ove Jensen | 20.11.2022, 08:50 Uhr

In der Nacht zu Sonntag fiel die Temperatur in Flensburg unter den Gefrierpunkt. Dächer und Autos waren am morgen mit einer weißen Schicht bedeckt.