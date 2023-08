Dichter Rauch dringt aus den Fenstern einer Wohnung direkt unter dem Dach: Im Stadtteil Fruerlund ist am Samstagnachmittag, 26. August, in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Wohnblocks in der Eiderstraße soll in Vollbrand stehen.

Ob es Verletzte gibt ist noch unklar

Sowohl die Berufsfeuerwehr als auch mehrere Freiwillige Feuerwehren und der Rettungsdienst sind an der Brandstelle im Einsatz. Bislang ist unklar, ob sich noch Menschen in der brennenden Wohnung aufhalten und ob es Verletzte gibt. Die Eiderstraße ist für die Löscharbeiten derzeit voll gesperrt.

Näheres in Kürze.