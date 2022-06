FOTO: Benjamin Nolte up-down up-down Der Bach-Chor zeigte sich von dem Feuerwehreinsatz unbeeindruckt und verlagerte seine Probe kurzerhand auf den Schulhof. Flensburg Feuerwehreinsatz am Alten Gymnasium: Bach-Chor setzt Probe auf dem Schulhof fort Von Benjamin Nolte | 23.06.2022, 21:04 Uhr

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte von Mitgliedern des Flensburger Bach-Chors, der am Abend in der Aula des Alten Gymnasiums probte. Plötzlich roch es in den Räumlichkeiten der Schule verbrannt.