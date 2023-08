Brand in der Küche ausgebrochen Feuerwehr rettet Mann aus verqualmter Wohnung in der Angelburger Straße in Flensburg Von Heiko Thomsen | 27.08.2023, 21:27 Uhr Zeugen hatten nach der Entdeckung der Rauchentwicklung sofort die Feuerwehr alarmiert. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down

Das schnelle Handeln von aufmerksamen Zeugen und ein schneller Einsatz der Feuerwehr haben am Sonntagabend in der Flensburger Innenstadt einen Mann vor einer Rauchvergiftung bewahrt. Das Feuer in seiner Wohnung hatte er selbst gar nicht bemerkt.