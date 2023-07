Ein rund 15 Meter hoher Baum war durch den Sturm entwurzelt worden. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Schwere Sturmböen am Sonntag Baum droht auf Sparkassenfiliale zu stürzen: Feuerwehr mit Drehleiter in Flensburg im Einsatz Von Heiko Thomsen | 02.07.2023, 19:41 Uhr

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 91 Stundenkilometern fegte ein Windfeld aus Westen am Sonntag über den Norden. In Flensburg bescherte das der Feuerwehr viel Arbeit, denn am Twedter Plack im Stadtteil Mürwik wurde ein Baum entwurzelt und drohte auf eine Sparkassenfiliale zu stürzen.