Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Auto im Heck bereits lichterloh. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Brandserie in Flensburg geht weiter Feuerteufel schlägt erneut zu: Auto brennt lichterloh in Tiefgarage in Engelsby Von Heiko Thomsen | 27.09.2022, 09:06 Uhr

Während des Feuers und der Löscharbeiten kam es zu einer massiven Rauchentwicklung in der Brahmsstraße. Es ist das 19. Auto, das in Flensburg in den vergangenen Wochen gebrannt hat.