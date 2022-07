Eines der Feuer breitete sich auf das Dach einer Pumpstation aus. FOTO: Heiko Thomsen up-down up-down Feuerserie in Flensburg Immer wieder brennen Mülleimer - Ermittlungen wegen Brandstiftung Von Heiko Thomsen | 05.07.2022, 09:18 Uhr

Feuerserie: In der Nacht brannten an drei Stellen Mülleimer. An der Ballastbrücke griffen die Flammen auf ein Dach über. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.