Nach Informationen der Feuerwehr brannten zwei Müllcontainer vollständig aus. Weitere wurden durch die Hitze beschädigt. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Brandserie in Flensburg und Harrislee Timm-Kröger-Weg: Feuerteufel schlägt auch auf der Westlichen Höhe zu Von Benjamin Nolte | 07.10.2022, 22:29 Uhr

Mehrere Müllcontainer standen vor einem Mehrfamilienhaus in Flammen. Bereits am Nachmittag hatte es in der Hohen Mark 16 in Harrislee erneut gebrannt.