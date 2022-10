Christian Pfeiffer ist Kriminologe. Ein Leben lang schon beschäftigt er sich mit Verbrechen und Strafverfolgung. Foto: Unbekannt up-down up-down Brandserie in Flensburg und Harrislee Kriminologe Christian Pfeiffer im Interview: „Brandstifter möchten Ängste auslösen und Macht ausüben“ Von Marie Gloe | 14.10.2022, 10:58 Uhr

Die Serie von Brandstiftungen in Flensburg und Harrislee dauert an. Die Menschen im Stadtgebiet sind stark verunsichert. Währenddessen hält die Polizei sich mit eventuellen Ermittlungsergebnissen bedeckt. Im Interview erklärt der renommierte Kriminologe Christian Pfeiffer, welcher Tätertypus sich normalerweise hinter Brandstiftungen verbirgt und warum die Feuer am Hochhaus in Harrislee eine Besonderheit darstellen.