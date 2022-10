Bei Tageslicht wird das Ausmaß des Brandes im Hinterhof der Großen Straße sichtbar. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Feuer in der Flensburger Innenstadt Hausbrand in der Großen Straße nach neun Stunden gelöscht Von Heiko Thomsen | 16.10.2022, 13:26 Uhr

Über Stunden zogen sich die Löscharbeiten an dem Haus in der Großen Straße hin. Für viele Mieter ist der Brand ein Schock. Betroffen ist unter anderem die Werkstatt von Christian Schäfer. Der Tischler will jedoch noch vorne gucken und bemüht sich um Zuversicht.