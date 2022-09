In der Merkurstraße war ein Feuer in einem Altpapiercontainer vor einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Flammen erfassten auch einen zweiten Container mit Restmüll sowie die Hecke direkt daneben. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Feuer in Flensburg Schon wieder: Zwei Müllcontainerbrände in Engelsby halten Feuerwehr auf Trab Von Heiko Thomsen | 19.09.2022, 15:11 Uhr

Bereits in der vergangenen Woche hatte es in Engelsby gebrannt. In einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße war im Treppenhaus ein Kinderwagen in Flammen aufgegangen.