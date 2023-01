Der Bagger frisst sich durch die Außenwände des Gebäudes. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Brandserie in Flensburg Nach Großbrand im Oktober: Abrissarbeiten an der Brandruine am Burgplatz haben begonnen Von Heiko Thomsen | 17.01.2023, 15:09 Uhr

Fast auf den Tag genau drei Monate nachdem die letzten Glutnester gelöscht waren, rückte in der Duburger Straße am Dienstagmorgen eine Abrissfirma an, um die völlig ausgebrannte und nicht mehr bewohnbare Ruine des Mehrfamilienhauses abzureißen.