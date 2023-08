Feuer in Flensburg-Weiche Großeinsatz der Feuerwehr: Feuer in einer Seniorenwohnung in Flensburg-Weiche Von Benjamin Nolte | 08.08.2023, 20:43 Uhr Das Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungskräften konnte schon bald wieder abziehen, da der Brand schnell gelöscht werden konnte. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down

Am Dienstagabend rückte ein Großaufgebot an Feuerwehreinsatzkräften zu einem Brand in Flensburg-Weiche aus. Wegen Brandgeruch und Rauch aus einer Seniorenwohnung waren sie alarmiert worden.