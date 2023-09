Es war die Wohnung seiner Ex Erst Brandstiftung in Fruerlund, dann Trunkenheitsfahrt in Husum: 42-Jähriger auf Abwegen Von Julian Heldt | 15.09.2023, 11:46 Uhr Die zerstörte Wohnungseinrichtung nach dem Feuer in Fruerlund am 26. August. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down

Am letzten Augustwochenende brannte es in Flensburg-Fruerlund. Nun steht fest: Das Feuer wurde absichtlich gelegt. Der mutmaßliche Brandstifter soll obendrein einen Tag später betrunken mit einem Auto in Husum unterwegs gewesen sein.