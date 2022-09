Erneut muss von Brandstiftung ausgegangen werden. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Flensburg Schlug der Brandstifter erneut zu? Gartenlaube auf dem Campus in Vollbrand Von Benjamin Nolte | 30.09.2022, 23:10 Uhr

Ein hölzerner Vorbau einer Gartenlaube stand in Vollbrand, die Flammen drohten auf zwei Gartenlauben überzugreifen. In den Lauben lagerte unter anderem eine nicht unerhebliche Menge an Brennholz.